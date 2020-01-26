رغم اكتشافها علاجاَ للكورونا .. الصين تؤجل الفصل الدراسي

وطنا اليوم-عمان:أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الأحد، أن بكين ستؤجل إعادة فتح رياض الأطفال والمدارس والجامعات بالمدينة.
وذكرت وكالة "رويترز" أن الإجراءات تهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا، الذي ظهر في مدينة ووهان. ومدارس الصين مغلقة حاليا، بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.
وظهر الفيروس في مدينة ووهان التي يقطنها 11 مليون نسمة حيث تم وقف جميع وسائل النقل باستثناء سيارات الطوارئ.
وأصاب الفيروس أكثر من ألفي شخص في أنحاء العالم حتى الآن وأودى بحياة 56 شخصا في الصين.
وظهر الفيروس في البداية في مدينة ووهان بإقليم هوبي بوسط الصين أواخر العام الماضي وانتقل إلى مدن صينية أخرى من بينها بكين وشنغهاي بالإضافة إلى الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان واستراليا وفرنسا وكندا.
وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، عن التوصل لدواء مضاد لفيروس "كورونا" المتفشي في البلاد، والذي أسفر عن مقتل 56 شخصا وأكثر من ألف إصابة.
وقال رئيس المعهد الوطني لمكافحة الأمراض الفيروسية، التابع للمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن "المركز قد شرع في تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا الجديد (2019-إن.سي.أو.في)"، وذلك حسب وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء.