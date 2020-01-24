الرئيسية | عربي و دولي ابنة سليماني في بيروت.. خاطبت الحضور باللهجة اللبنانية

وطنا اليوم-عمان:نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لزينب، ابن قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، خلال وجودها في العاصمة اللبنانية بيروت، لحضور حفل تأبيني للهيئات النسائية في حزب الله اللبناني.

وتحدثت ابن سليماني باللغة العربية، وباللهجة اللبنانية، وشكرت الحضور.

في وقت سابق، دشّنت زينب سليماني، نجلة الجنرال الإيراني قاسم سليماني، حسابا لها عبر موقع "إنستغرام" بعد مقتل والدها.

ونشرت زينب سليماني صورة تظهر يد والدها، وخاتمه، وذلك بعد تمزق جسده إلى أشلاء، إثر استهداف سيارة كانت تقله قرب مطار بغداد، بفعل طائرة مسيرة أمريكية.

وعلقت سليماني باللغة العربية على الصورة: "ما رأيت إلا جميلا".

يذكر أن ابنة سليماني، ظهرت للمرة الأولى خلال تأبين والدها في مدينة كرمان الإيرانية وهي تحمل السلاح، مهددة الولايات المتحدة وإسرائيل، بأن والدها ترك خلفه آلاف قاسم سليماني، ومشددة على أن "من قتله خلد دمه إلى الأبد، وأن دماءه ستكون طريق العبور للصلاة في القدس".





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