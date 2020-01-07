الرئيسية | عربي و دولي عباس يحذر ترمب ونتنياهو من تجاوز الخطوط الحمراء

وطنا اليوم-عمان:جدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، التأكيد على الرفض القاطع للقرارات الأمريكية حول القدس واعتبارها عاصمة للاحتلال، إلى جانب جملة قرارات مخالفة للقانون الدولي.

وقال أبو ردينة: "موقفنا ثابت ويدعو لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين على حدود عام 67، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف: "إذا ما تم الإعلان عن هذه الصفقة بهذه الصيغ المرفوضة، فستعلن القيادة عن سلسلة إجراءات نحافظ فيها على حقوقنا الشرعية، وسنطالب تل أبيب بتحمل مسؤولياتها كاملة كسلطة احتلال".

وتابع: "نحذر الاحتلال والإدارة الأمريكية من تجاوز الخطوط الحمراء".

وجاءت تصريحات أبو ردينة، على ضوء ما رددته وسائل الإعلام ومصادر أخرى، حول قرب الإعلان عما تبقى من "صفقة القرن".

وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعا بنيامين نتنياهو و زعيم حزب (أزرق - أبيض) بيني غانتس لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل لإطلاعهما على خطته للسلام والمعروفة بـ"صفقة القرن".

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