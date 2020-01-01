قناة عبرية تنشر أخطر بنود صفقة القرن الأمريكية

وطنا اليوم-عمان:كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الجمعة، عن تفاصيل خطيرة لمبادئ أو بنود الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن".

وتعتزم الإدارة الأمريكية، نشر بنود "صفقة القرن" ومحتواها خلال الأيام القريبة المقبلة.

وذكرت القناة "12" العبرية، أن أول هذه البنود هو عدم وجود سيطرة للسلطة الفلسطينية على الحدود، وستكون هناك سيطرة كاملة على القدس لقوات الاحتلال، بدعوى أنها ستكون عاصمة للكيان، وفرض سيادة الاحتلال الكاملة على الضفة الغربية، بما فيها المنطقة C، والموافقة على كافة المتطلبات الأمنية.

وأوردت القناة العبرية بأن الفلسطينيين عليهم أن يقبلوا بـ4 شروط لإقامة دولتهم، وهي

1- الاعتراف بالكيان كدولة يهودية.

2- نزع السلاح في قطاع غزة.

3- نزع سلاح حركة حماس.

4- الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان.

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، فجر اليوم الجمعة، أنه يخطط للكشف عن خطة السلام في الشرق الأوسط "صفقة القرن"، قبل زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن الثلاثاء المقبل.

وقال ترمب للصحفيين: "في مرحلة ما قبل (الاجتماع مع نتنياهو). ربما سنعلن (عن خطة السلام) قبل ذلك بوقت قصير".

وأضاف ترمب: "خطة واشنطن للسلام في الشرق الأوسط خطة عظيمة"، مشيرا إلى أن رد فعل الفلسطينيين على الخطة قد يكون سلبيا في البداية، لكنها إيجابية بالنسبة لهم ولديهم العديد من المزايا للقيام بها.

وفي وقت سابق، أمس الخميس، أعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، أن ترمب وجه دعوة إلى بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض" لزيارة البيت الأبيض لمناقشة ما يعرف بـ"صفقة القرن".

وقال الفريق الأمريكي إن الخطة ستتطلب تقديم الاحتلال لتنازلات.