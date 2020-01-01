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قناة عبرية تنشر أخطر بنود صفقة القرن الأمريكية
وطنا اليوم-عمان:كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الجمعة، عن تفاصيل خطيرة لمبادئ أو بنود الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن".
وأوردت القناة العبرية بأن الفلسطينيين عليهم أن يقبلوا بـ4 شروط لإقامة دولتهم، وهي
1- الاعتراف بالكيان كدولة يهودية.
2- نزع السلاح في قطاع غزة.
3- نزع سلاح حركة حماس.
4- الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان.
وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، فجر اليوم الجمعة، أنه يخطط للكشف عن خطة السلام في الشرق الأوسط "صفقة القرن"، قبل زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن الثلاثاء المقبل.
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