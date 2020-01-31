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انتشار أمني مكثف بمصر بذكرى الثورة.. ودعوات للتظاهر
وطنا اليوم-عمان:تشهد الميادين العامة المصرية، حالة انتشار أمني مكثف من قبل سلطات الانقلاب، بالتزامن مع دعوات لإحياء الذكرى التاسعة للثورة المصرية التي أطاحت بنظام مبارك.
وإلى جانب تلك الدعوات انتشرت هاشتاغات عبر "تويتر"، منذ بداية الشهر الجاري تطالب المصريين بالثورة والسيسي بالرحيل، ومنها "#ارحل"، و"#ارحل_يا سيسي"، و"#نازلين_يوم25" و"#لساها_ثورة_يناير".
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