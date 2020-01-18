الرئيسية | عربي و دولي جيش الاحتلال يعلن حالة التأهب .. إعلان أمريكي مرتقب حول صفقة القرن

وطنا اليوم-عمان:كشفت مصادر إسرائيلية مساء الخميس، أن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، بصدد إصدار إعلان خلال الـ24 ساعة المقبلة، حول خطة السلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

وذكر الصحفي الإسرائيلي باراك دافيد في تغريدة بموقع "تويتر" أنه "من المتوقع أن ينشر البيت الأبيض خلال الـ24 ساعة القادمة، إعلانا بشأن خطة ترامب للسلام".

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن البيت الأبيض يعتزم إصدار بيان حول خطة السلام في الشرق الأوسط "قريبا"، مشيرة إلى أن "المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن البيت الأبيض ينوي إصدار بيان بشأن خطة ترامب للسلام في الوقت القريب".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "من المتوقع أن يتوجه رئيس الوزراء بينامين نتنياهو ومنافسه السياسي بيني غانتس، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع المقبل، لمناقشة تفاصيل خطة الإدارة الأمريكية لحل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني".

وكان غانتس تعهد بضم مناطق غور الأردن والبحر الميت بالضفة الغربية المحتلة، عقب انتخابات الكنيست المقررة في 2 آذار/ مارس المقبل، متوقعا أن "يتم نشر خطة سلام الشرق الأوسط لإدارة ترامب قريبا".

وجاء تعهد غانتس ردا على وعود أطلقها نتنياهو في الماضي، بضم مناطق (ج) وغور الأردن والبحر الميت، بما يشكل أكثر من 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، مبينا أنه "سيطبق القانون الإسرائيلي على جميع المستوطنات دون استثناء".

وتحدث غانتس الذي كان يتجول في "غور الأردن" أن هذه المنطقة تعد "حاجزا دفاعيا لشرق إسرائيل في أي صراع مستقبل"، معربا عن رفضه لالتزامات الحكومات الإسرائيلية السابقة، والتي تحدثت عن إمكانية إعادة المنطقة إلى السيطرة الأردنية.

ولفتت صحيفة "هآرتس" إلى أنه "في الأيام الأخيرة ظهرت تقارير إسرائيلية تؤكد إمكانية قيام إدارة ترامب بإطلاق خطتها للسلام في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، تزامنا مع ذروة الحملة الانتخابية الإسرائيلية".

وذكرت الصحيفة أن دبلوماسييين أجانب وخبراء في مراكز الأبحاث ومتابعين عن كثب للسياسة الأمريكية تجاه القضية الإسرائيلية- الفلسطينية، يشكككون في مسألة طرح صفقة القرن، مؤكدين أن "البيت الأبيض نشر تلميحات سابقة بهذا الخصوص، ولكن الخطة بقيت في درج مكتب كوشنر، في انتظار لحظة أفضل للنشر".

وفي سياق متصل، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال رفع حالة التأهب في جميع أنحاء الضفة الغربية، تحسبا لإعلان "صفقة القرن".

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