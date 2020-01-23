الرئيسية | عربي و دولي وفد سعودي رفيع يجري زيارة غير مسبوقة إلى معسكر الهولوكوست

وطنا اليوم-عمان:اعتبر زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، بيني غانتس، زيارة وفد سعودي لما يسمى معكسر أوشفيتس (معسكر إبادة نازي في بولندا)، إشارة إلى عملية تغيير مهمة في الشرق الأوسط، وفرصة كبيرة لـ"إسرائيل".

وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" "من المقرر أن يزور زعيم ديني سعودي بارز معسكر أوشفيتس في بولندا اليوم الخميس عشية الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير الجيش السوفييتي للمعسكر".

وقال الموقع: "من المتوقع أن يصل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، التي تتخذ من مكة مقرا لها، ووزير العدل السعودي سابقا، محمد العيسى، إلى أوشفيتس برفقة قادة دينيين مسلمين آخرين من أكثر من 24 بلدا، ووفد يضم مسؤولين من اللجنة اليهودية الأمريكية".

واعتبر الرئيس التنفيذي للجنة اليهودية الأمريكية، ديفيد هاريس، أن الرحلة تمثل "أرفع وفد على الإطلاق لزعماء دينيين مسلمين يقومون بزيارة أوشفيتس"، بحسب ما نقل الموقع.

ونوه الموقع إلى أن زيارة العيسى المتوقعة لأوشفيتس تأتي بعد أن "قام بزيارة المتحف لتخليد ذكرى المحرقة في العاصمة الأمريكية واشنطن في أيار/ مايو 2018".

وفي كانون الثاني/ يناير 2019، كتب العيسى مقال رأي في صحيفة "واشنطن بوست" أدان فيه "الجرائم البشعة" التي ارتكبها النازيون، وقال أيضا إن "المسلمين حول العالم يتحملون مسؤولية تعلم الدروس من المحرقة".

وحث، في مقاله، جميع المسلمين على تعلم تاريخ المحرقة وزيارة النصب التذكارية والمتاحف لهذا الحدث المروع لتعليم دروسه لأطفالهم.

وقال الموقع الإسرائيلي إن العيسى "يعتبر حليفا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان".

ونقل الموقع عن مسؤولين في اللجنة اليهودية الأمريكية، قولهم إن "الزيارة غاية في الأهمية، وغير مسبوقة".

ولم يصدر عن الجهات السعودية الرسمية أي تعليق أو توضيح حول الزيارة.

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