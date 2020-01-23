الصين تفرض الحجر الصحي على مدينتين بسبب فيروس كورونا

وطنا اليوم-عمان:اتخذت الصين تدابير قصوى لمكافحة فيروس كورونا المستجدّ الذي بدأ بالانتشار في سائر دول العالم ما تسبب بفرض حجر صحي بحكم الأمر الواقع على مدينة ووهان وهي مصدر الوباء، بالإضافة إلى مدينة مجاورة، اعتباراً من الخميس.

وأعلن التلفزيون الرسمي الصيني ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 571 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 17، جميعها في مقاطعة خوبي بوسط البلاد، الخميس.

وكانت لجنة الصحة الوطنية بالصين، قالت أمس الأربعاء، إنه تأكد إصابة 440 شخصا بفيروس كورونا الجديد في 13 إقليما بالصين حتى أول أمس الثلاثاء، وإن عدد الوفيات بلغ 9 حالات وثمة أدلة على انتقال العدوى التي تصيب الجهاز التنفسى من مريض إلى آخر.

من جانبه قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق جساريفيتش، إن المنظمة لا تجد حتى الآن أية دواع لفرض قيود على السفر أو التجارة مع المناطق التي ينتشر فيها الفيروس الذي بدأ ظهوره في ووهان بالصين وانتشر إلى تايلاند وكوريا واليابان خلال الأيام الأخيرة.