أمير قطر في حفل تخريج دورة مدربي الصاعقة في الأردن

وطنا اليوم-عمان:كان للأردن نصيب وافر في فعالية نظمت بقطر لحفل تخريج الدفعة الثانية من الطلبة المرشحين بكلية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية بالدوحة.

في الحقيقة، لم يكن حفلا عاديا الذي رعاه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح الخميس، بمقر الكلية بمنطقة "السيلية" وشارك فيه وزير الداخلية سلامة حماد.

الفعالية كانت على موعد مع شكل آخر لتخريج طلبة درجة البكلوريوس في القانون والعلوم الشرطي.

في إحدى الفعاليات فاجأ المنظمون أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بصورة لسموه تعود لعام 1999 في حفل التخرج من دورة مدربي الصاعقة والمظليين والتي عقدت في المملكة الاردنية الهاشمية.

الهدية المفاجأة قدمت لسموه في الحفل الذي حضره جمهرة واسعة من الشخصيات العربية كان منها سلامة حماد وزير الداخلية، وعدد من الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في الدولة وكبار ضباط وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والحرس الأميري و"قوة لخويا"، بالإضافة إلى عدد من قيادات الكليات والمعاهد والأكاديميات الأمنية والعسكرية والجامعية من الدول الشقيقة والصديقة.

يشار الى ان عدد الخريجين في الحفل 110 خريجين، منهم 89 قطرياً من وزارة الداخلية وعدد من الجهات العسكرية في الدولة، و21 من دول الأردن وفلسطين واليمن، بحسب كلمة مدير عام كلية الشرطة العميد محمد عبد الله المحنا المري.

ووفق عميد الكلية: "قدمت الكلية لخريجيها العلوم والمعارف في المجالات القانونية والشرطية ودورات متقدمة، ما يجعلنا نعقد عليهم آمالاً كبيرة في تعزيز قدرات وزارة الداخلية".







