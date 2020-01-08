الاحتلال يحكم بالسجن 5 أعوام على شاب أردني

وطنا اليوم-عمان: قضت محكمة حيفا الإسرائيلية، اليوم الخميس، بالسجن 5 أعوام على الشاب... وهو أردني من أصول فلسطينية

وبحسب موقع واللا العبري، فإن الشاب اعتقل في 22 تموز/ يوليو، حيث اتهم حينها بمحاولة طعن شرطي إسرائيلي في منطقة الخضيرة

وأكد الشاب إنه دخل الضفة الغربية لزيارة شقيقته التي تسكن في طولكرم، وخلال وجوده في البلاد، دخل إلى الخضيرة بدون تصريح.

يذكر أن الشاب يعيش في الزرقاء الأردنية مع أسرته، ووالدته فلسطينية من طولكرم.

القدس