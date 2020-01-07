الرئيسية | عربي و دولي غانتس: سنعمل على ضم غور الأردن

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، الجنرال بيني غانتس، إنه سيعمل على ضم غور الأردن إلى إسرائيل بعد انتخابات الكنيست، المقرر إجراؤها 2 آذار المقبل.

أفادت القناة العبرية الـ"12"، مساء الثلاثاء، بأن غانتس قد أدلى بتلك التصريحات خلال زيارته إلى منطقة غور الأردن، اليوم، مؤكدا أنه سيعمل على تطوير هذه المنطقة، بدعوى أنها خط الدفاع الشرقي لأرض إسرائيل.

ورد بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، على تصريح غانتس، قائلا: "لماذا الانتظار إلى ما بعد الانتخاب؟ بالإمكان فرض السيادة على غور الأردن منذ الآن وبإجماع واسع داخل الكنيست. بيني غانتس، أتوقع ردك هذا المساء، إلا إذا كان لأحمد الطيبي [رئيس الحركة العربية للتغيير، عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة] فيتو على ذلك".

ونشر غانتس تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الثلاثاء، أكد من خلالها أن غور الأردن جزء لا يمكن فصله عن دولة إسرائيل، فهي جزء منها.

يشار إلى أن إسرائيل مقبلة على إجراء انتخابات برلمانية للكنيست، من المقرر إجراؤها في 2 آذار المقبل، وهي ثالث انتخابات للكنيست على التوالي خلال 11 شهرا تقريبا، فشل خلالها نتنياهو وغانتس في تشكيل الحكومة الإسرائيلية على التوالي.

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