السعودية تدفع 500 مليون دولار تكاليف نشر قوات أمريكية بالمملكة

وطنا اليوم-عمان:دفعت المملكة العربية السعودية نحو 500 مليون دولار للولايات المتحدة، من أجل تغطية تكاليف القوات الأمريكية العاملة هناك، بحسب ما أكده مسؤول أمريكي لشبكة CNN، الخميس 16 يناير/كانون الثاني 2020.

الدفع استجابة لطلب ترامب: قالت ريبيكا ريباريش، المتحدثة باسم البنتاغون، إنه «تماشياً مع توجيهات الرئيس لزيادة تقاسم أعباء الشركاء، أشركت وزارة الدفاع المملكة العربية السعودية في تقاسم تكلفة عمليات نشر القوات الأمريكية، التي تدعم الأمن الإقليمي وتمنع الأعمال العدائية».

يُعد إرسال التعزيزات العسكرية الأمريكية للسعودية متاقضاً تماماً مع ادعاء ترامب مراراً وتكراراً، أنه يريد تخفيض الالتزام العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، وهو تعهُّد ذكره عندما أمر بتخفيض عدد القوات الأمريكية في سوريا.

ماذا تغطي التكاليف؟ تُغطي الأموال المدفوعة التكاليف الإجمالية لنشر القوات الأمريكية بالسعودية، إضافة إلى الطائرات المقاتلة، وبطاريات صواريخ باتريوت الدفاعية، لحماية المنشآت النفطية بالمملكة من هجمات الصواريخ والطائرات الإيرانية.

هذه التكاليف تأتي بعدما أرسلت أمريكا الآلاف من قواتها الإضافية، وبطاريات الدفاع الصاروخي إلى السعودية في أكتوبر/تشرين الأول 2019، بعد تعرض منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية إلى هجوم في سبتمبر/أيلول الماضي، وقالت الرياض إن إيران تقف وراءه.

المزيد والمزيد من الأموال: المبلغ الذي دفعته السعودية لأمريكا ما هو إلا مساهمة أولية من المملكة، بحسب ما أكدته المتحدثة باسم البنتاغون.

تجري حالياً مناقشات بين واشنطن والسعودية، لإضفاء الطابع الرسمي على آلية للمدفوعات المستقبلية، لتعويض تكاليف عمليات نشر القوات الأمريكية، لكن البنتاغون يُصر على أن المدفوعات المستقبلية لن تؤدي بالضرورة إلى نشر قوات إضافية أو القيام بمهام عسكرية إضافية.

كان ترامب قد أكد، الأسبوع الماضي، في مقابلة مع قناة Fox News، أن الرياض «قد أودعت بالفعل مليار دولار في البنك»، لكن البنتاغون لم يستطع التأكد إذا ما كانت أي مبالغ قد تم سدادها.

عودة إلى الوراء: ليست هذه المرة الأولى التي يساهم فيها السعوديون في تغطية التكاليف العسكرية للولايات المتحدة، فسبق أن دفعت السعودية والكويت ودول الخليج الأخرى 36 مليار دولار، لتغطية تكاليف حرب الخليج في الفترة 1990-1991.