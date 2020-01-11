الآلاف يؤدون الفجر في الأقصى والإبراهيمي

وطنا اليوم-عمان:أدى آلاف المصلين صلاة الفجر، الجمعة في المسجدين الأقصى في القدس المحتلة والإبراهيمي في خليل الرحمن، ضمن حملة فجر الكرامة.
وعقب انتهاء الصلاة، حاولت قوات الاحتلال افراغ ساحات الأقصى من المصلين، واندلعت مواجهات عنيفة، دون أن يبلغ عن إصابات.
وأغلقت قوات الاحتلال طريق باب الأسباط لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد، ومنعت المبعدين عن المسجد من أداء الصلاة على أبوابه.
ومع ذلك، توافد آلاف المصلين، في حملة النفير إلى المسجدين من مختلف مدن الضفة الغربية والقدس.
كما أدى أهالي قطاع غزة صلاة الفجر في المساجد المركزية ضمن نفير الفجر العظيم، ودعا الأئمة أن يفرج الله كرب المسلمين ويحمي المساجد من دنس الاحتلال.
وأصيب عدد من المصلين بالأعيرة المطاطية ورضوض، بعد اعتداء قوات الاحتلال عليهم في ساحات المسجد الأقصى، خلال تفريغه.