 وطنا نيوز -الاحتلال يتباهى بمقاتلاته حربية جديدة عقب انضمام سرب جديد
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الاحتلال يتباهى بمقاتلاته حربية جديدة عقب انضمام سرب جديد
التاريخ : 17-01-2020 09:56:00 المشاهدات: 1827

وطنا اليوم-عمان:نشر رئيس القسم الإعلام الحربي، أوفير جندلمان، صورا لمقاتلات حربية جديدة من طراز الإف-35 .

وقال في تغريدة على تويتر: ألف مبروك لأفضل سلاح جو إقليميا وربما عالميا وهو سلاح الجو "للاحتلال" الذي افتتح اليوم سربا ثانيا لطائرات الإف-35 "العظيم".

إذن, نرحب بالسرب رقم 116 "أسود الجنوب" الذي سينضم إلى الأسراب الاستراتيجية التي تحمي سماءنا وتضرب العدو دفاعا عن أمن تل آبيب ومواطنيها.


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