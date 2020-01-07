الاحتلال يتباهى بمقاتلاته حربية جديدة عقب انضمام سرب جديد

وطنا اليوم-عمان:نشر رئيس القسم الإعلام الحربي، أوفير جندلمان، صورا لمقاتلات حربية جديدة من طراز الإف-35 .

وقال في تغريدة على تويتر: ألف مبروك لأفضل سلاح جو إقليميا وربما عالميا وهو سلاح الجو "للاحتلال" الذي افتتح اليوم سربا ثانيا لطائرات الإف-35 "العظيم".

إذن, نرحب بالسرب رقم 116 "أسود الجنوب" الذي سينضم إلى الأسراب الاستراتيجية التي تحمي سماءنا وتضرب العدو دفاعا عن أمن تل آبيب ومواطنيها.