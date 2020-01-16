الرئيسية | عربي و دولي النواب الأميركي يحيل ملف عزل ترمب لمجلس الشيوخ

وطنا اليوم-عمان:وافق مجلس النواب الأميركي في تصويت الأربعاء على إحالة القرار الاتهامي بحق الرئيس دونالد ترامب على مجلس الشيوخ استعداداً لبدء المحاكمة لعزله، المتوقع ان تبدأ مطلع الأسبوع المقبل.

وحظي القرار بتأييد 228 نائباً وعارضه 193 عضواً في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الديموقراطي، والذي كان باشر التحقيقات بحقّ ترامب في أيلول/سبتمبر، قبل ان يوجه اليه تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إجراءات عزله بأنها “خدعة” دبرها الديمقراطيون.

وغرّد ترامب عبر تويتر، بعد ثوان من إعلان رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تعيين فريق محاكمة ترامب والمؤلف من سبعة أعضاء، “ها نحن نعود مرة أخرى، خدعة أخرى من الديمقراطيين الذين لا يفعلون شيئاً”.

من جهة أخرى، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشام، إن ترامب “لم يرتكب أي خطأ”.

وأضافت، في بيان، إن ترامب “يتطلع إلى أن يتمتع أمام مجلس الشيوخ بالحقوق التي أنكرتها عليه بيلوسي وديمقراطيو مجلس النواب، ويتوقع أن تتم تبرئته بالكامل”.

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