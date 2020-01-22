الرئيسية | عربي و دولي سقوط مقاتلة مصرية أثناء التدريب ومقتل قائدها

وطنا اليوم-عمان:سقطت طائرة مقاتلة مصرية الثلاثاء أثناء قيامها بتدريبات ما أسفر عن مقتل قائدها، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الجيش المصري تامر الرفاعي على صفحته الرسمية على فيسبلوك.

وقال المتحدث في بيان إنه "في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية ... سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب مما أسفر عن استشهاد قائدها".

وأضاف البيان أن تحقيقا يجري لمعرفة سبب الحادث ولكنه لم يحدد موقع سقوط الطائرة ولا طرازها.

وكانت طائرة مقاتلة مصرية سقطت في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي أثناء تدريبات ولكن قائدها تمكن من النجاة قفزا بالمظلة.

ولدى القوات المصرية أسطول متنوع من المقاتلات خصوصا الروسية والأميركية والفرنسية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد المتحدث العسكري في بيان منفصل استمرار الجيش المصري في تنفيذ المناورة "قادر 2020" التي بدأها الجمعة الماضي بعد بضعة أيام من إعلان تركيا نشر قوات في ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج في مواجهة المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، الذي يحظى بدعم مصر والامارات.

وقال إن "الجيشين الثاني والثالث الميدانيين نفذا (الثلاثاء) عدداً من الأنشطة القتالية وقامت المنطقة المركزية العسكرية بدعم أعمال قتال الجيوش والمناطق العسكرية في إطار خطة الفتح الاستراتيجية".

وبحسب المتحدث فان المناورة "قادر 2020" تشارك فيها "تشكيلات ووحدات القوات المسلحة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة".

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