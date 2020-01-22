الرئيسية | عربي و دولي الأسد وبوتين يسخران من ترامب: سينصلح حاله

وطنا اليوم-عمان:سخر الرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال حديث تبادله بوتن مع الأسد، أثناء زيارة الأول لسوريا قبل أيام.

وأظهر شريط فيديو بضعا من لحظات كان يسخر فيها بوتن، ونظيره السوري، من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ويبدأ الفيديو بكلام الأسد أنه ينبغي على ترمب أن "يتبع خطوات أحد تلاميذ السيد المسيح حتى يصبح إنسانا صالحا".

وتظهر اللقطات التي بثت على شاشة تلفزيون القناة الأولى الروسية، بوتن والأسد وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، وهم يضحكون.

وكان الأسد يتحدث عن بولس الطرسوسي، أو بولس الرسول، الذي كرس جزءا من حياته لاضطهاد تلاميذ السيد المسيح كما تقول الروايات، وسافر إلى دمشق من أجل اعتقال هؤلاء وجلبهم إلى القدس.

وخلال سفره إلى دمشق أصيب بالعمى، لكنه عاده إليه لينقلب توجه الطرطوسي.

ورد بوتن على الأسد قائلا: "سينصلح حاله (ترمب). ادعه وسوف يأتي".

وعندما قال الأسد إنه مستعد لدعوة الرئيس الأميركي، قال بوتن: "سأخبره".

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