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قصف قاعدة تستضيف قوات أميركية بالعراق
وطنا اليوم-عمان:سقطت سبع قذائف "مورتور" الأحد، على قاعدة بلد العراقية، جنوب محافظة صلاح الدين، بهجوم هو الثاني من نوعه خلال اسبوع.
وبحسب الموقع فإن هذا الهجوم هو الثاني بعد تعرض القاعدة لسقوط صاروخ بجانبها الخميس الماضي.
ومن جهتها أعلنت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر عسكرية لم تحدد تبعيتها "سقوط سبع قذائف مورتر على قاعدة بلد العراقية دون سقوط قتلى أو جرحى".
ويتواجد في القاعدة قوات أمريكية ومدرعات بالإضافة إلى طائرات "إف 16" العراقية.
ويشهد العراق حالة من التوتر على خلفية قيام أمريكا باغتيال قائد فيلق القدس السابق، اللواء قاسم سليماني في غارة بطائرة من دون طيار قرب مطار بغداد الدولي، لترد إيران على العملية بإطلاق عشرات الصواريخ باتجاه قاعدتين أمريكيتين، ولم تعلن أمريكا عن سقوط ضحايا بين قواتها على خلفية الهجوم.
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