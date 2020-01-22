الرئيسية | عربي و دولي بوتين يقترح على الأسد دعوة ترمب إلى دمشق وهكذا رد !

وطنا اليوم-عمان:اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال زيارته الأخيرة إلى سوريا، على رئيسها، بشار الأسد، أن يدعو إلى دمشق سيد البيت الأبيض، دونالد ترامب.

ونشرت قناة "روسيا-1"، اليوم الأحد، مقتطفات من حديث بين بوتين والأسد خلال زيارتهما إلى الكنيسة المريمية الأرثوذوكسية في العاصمة السورية، حيث تحدثا عن بولس الرسول، الذي يعتبر أنه اعتنق المسيحية عند بوابة دمشق.

وبحسب العهد الجديد فإن بولس أصيب بالعمى وهو في الطريق إلى دمشق بسبب "نور من السماء"، وعندئذ ظهر له المسيح، ووجهه بالذهاب عبر مسار قويم إلى بيت أسقف لكي يعود إليه البصر.

وخلال حديثهما عن هذا الاعتقاد المسيحي، قال الأسد ممازحا: "إذا سلك ترامب هذا الطريق سيكون كل شيء معه أيضا على ما يرام".

من جانبه، اعتبر بوتين أن ترامب "سيقوّم سلوكه" حال فعل ذلك، متوجها إلى الأسد بمقترح: "أدعوه، هو سيأتي".

ورد الأسد على هذا المقترح بالإعراب عن استعداده لدعوة ترامب إلى دمشق، ليقول بوتين: "سأنقل إليه هذا الكلام".

ووصل الرئيس الروسي إلى سوريا، يوم الثلاثاء الماضي، وزار مقر قيادة القوات الروسية حيث أجرى محادثات ثنائية مع الرئيس السوري، كما قام بجولة معه إلى الكنيسة المريمية والجامع الأموي في دمشق.

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