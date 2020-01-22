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شاهدوا : طلاب إيرانيون يرفضون السير على علمي أمريكا وإسرائيل
وطنا اليوم-عمان:تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا قالوا إنه لطلاب إيرانيين، في جامعة بهشتي، بطهران، أثناء تجنبهم السير على علمين كبيرين للولايات المتحدة، وإسرائيل.
وسقطت الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737، فجر الأربعاء بصاروخ للحرس الثوري، بالتزامن مع تصعيد غير مسبوق بين إيران والولايات المتحدة في العراق، ولقي جميع ركابها الـ176 مصرعهم، وهم 82 إيرانيا و57 كنديا و11 أوكرانيا و10 سويديين وأربعة أفغان وثلاثة ألمان وثلاثة بريطانيين.
وأظهرت مقاطع متداولة تجمعا أمام جامعة "أمير كبير" في طهران، تضامنا مع ضحايا الطائرة المنكوبة، مطالبين بمحاكمة المتورطين في الحادث.
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