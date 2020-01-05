نتنياهو يعزّي بوفاة قابوس ويذكّر بدعوته لزيارة مسقط

وطنا اليوم-عمان:عزّى رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، مذكّرا بدعوة الأخير له إلى زيارة مسقط نهاية 2018.

وغرد نتنياهو في حسابه عبر "تويتر": "أتقدم بالتعازي للشعب العماني وأشارك في حزنه العميق إثر رحيل السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله".

وتابع: "وجّه السلطان الراحل قبل عام دعوة لزوجتي ولي للقيام بزيارة هامة ومؤثرة للغاية لعمان، عرض خلالها مساعدته في دفع السلام والاستقرار في المنطقة قدما".

وأردف قائلا: "كان السلطان قابوس زعيما عظيما عمل دون هوادة من أجل تعزيز السلام والاستقرار في منطقتنا. أصبحت سلطنة عمان تحت قيادته دولة مركزية ومتقدمة".

وفي السياق ذاته، أثنى نتنياهو على خطاب سلطان عمان الجديد، هيثم بن طارق، مغردا: "أهنئ السلطان الجديد هيثم بن طارق على تعيينه وأرحب بتصريحاته التي أكدت على استمرار السياسة الخارجية العمانية وعملها من أجل تحقيق السلام في المنطقة".

وكان نتنياهو زار مسقط بدعوة شخصية من السلطان قابوس في تشرين أول/ أكتوبر من العام 2018، برغم عدم وجود أي علاقة رسمية معلنة بين البلدين.