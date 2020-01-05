زعماء ومسؤولون يصلون مسقط للتعزية بوفاة السلطان قابوس

وطنا اليوم-عمان:وصل زعماء ومسؤولون إلى العاصمة العمانية مسقط، الأحد، للتعزية بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، أقدم حكام المنطقة.

واستقبل سلطان عمان الجديد، هيثم بن طارق، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في قصر العلم بمسقط، كما أن من المتوقع أن يصل الرئيس التونسي قيس سعيد للقيام بواجب العزاء.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن السلطان الجديد استقبل أيضا، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، والرئيس الفرنسي الأسبق نيكولاس ساركوزي.

وتواصلت برقيات التعزئة لليوم الثاني على التوالي، إذ ذكرت الوكالة أن سلطان بروناي حاجي حسن البلقيه، وملك إسبانيا فيليبي السادس، والرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، أرسلوا برقيات الأحد.

وكان زعماء الدول العربية، وزعماء غرب أرسلوا برقيات تعزية في الساعات الأولى من وفاة السلطان قابوس، الذي شيع جثمانه مباشرة بعد الإعلان عن وفاته.