الرئيسية | عربي و دولي وزير خارجية الاحتلال يؤجل زيارة دبي لهذا السبب !

وطنا اليوم-عمان:أجل وزير خارجية الاحتلال، يسرائيل كاتس، زيارته المقررة له إلى الإمارات منتصف الشهر الجاري، بسبب التوترات الأمنية بعد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن "زيارة كاتس التي كانت من المفترض أن تكون في منتصف الشهر الحالي على خلفية معرض "إكسبو 2020" الذي من المقرر أن تحضره إسرائيل، ستكون كأول زيارة رسمية يقوم بها وزير خارجية الكيان لأول مرة منذ عشرين عاما".

وتستعد تل أبيب للمشاركة في "معرض إكسبو 2020" في إمارة دبي في مسعى لأن يساعدها هذا الحضور النادر على الإسراع بإقامة علاقات مع العالم العربي.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن "زيارة كاتس إلى دبي كانت تهدف أيضا إلى عقد اجتماعات سياسية لغرض تعزيز اتفاقيات اللاحرب مع دول الخليج، وهي مبادرة يتم الترويج لها من قبل رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو والحكومة الأمريكية".

يذكر أن وزير الخارجية كاتس قام بزيارة أبو ظبي العام الماضي.

وتركزت الزيارة في الأساس على تطوير العلاقات بين الكيان والإمارات في مجالات عدة، كما عرض كاتس مجددا مبادرة إقامة "سكة حديد" تربط بين تل أبيب ودول الخليج.

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