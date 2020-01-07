خبير أردني يتحدث عن المسرحية الامريكية الإيرانية

وطنا اليوم-عمان:توقع خبير النفط الاردني هاشم عقل ان تبقى أسعار النفط خلال عام ٢٠٢٠ عند ٦٥ دولاراً للبرميل.

وقال عقل في تصريح إن اسباب توقعاته تعود إلى عدة أسباب:

اولا- ضعف نمو الطلب العالمي على البترول مما يؤدي الى كبح الاسعار

ثانيا-الفائض الموجود في الاسواق بأكثر من مليون برميل يوميا

ثالثا -وفرة المعروض في الاسواق وهذا يضمن إمدادات جيدة للأسواق تكبح الاسعار

رابعا-الانتاج القوي لاعضاء خارج أوبيك مثل امريكا والنرويج وكندا ودول اخرى.

وذكر ان الاسواق مزودة جيدا بالنفط ونتيجة لذلك أتوقع ان تبقى الاسعار عند ٦٥ دولاراً للبرميل.

جدير بالذكر ان المسرحية الامريكية الإيرانية رفعت الاسعار الى ٧٠ دولاراً لكن سرعان ما تكشفت الحقائق وانتهت اللعبة وهبطت الاسعار خلال يوم واحد الى ٦٥ دولاراً.

وأشعلت الصواريخ الباليستية الإيرانية التي أطلقت على قاعدتين توجد بهما قوات أمريكية في العراق صباح الأربعاء، مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

على إثر ذلك، فاضت مواقع التواصل الاجتماعي بمئات آلاف التعليقات والتغريدات.

وأطلق المغردون عددا من الوسوم كان أبرزها #عين_الأسد و #انتقام_سخت و #IranvsUSA .

وعبر قسم كبير من المغردين المؤيدين للإيران عن سعادتهم بردها واصفين إياه "بالانتصار".

وتناقل المغردون صورا وفيديوهات للصواريخ الإيرانية مذيلة بعبارات النشوة والانتصار.

في المقابل اعتبر آخرون أن ما جرى لا يعدو سوى سيناريو اتفق عليه بهدف "حفظ ماء وجه إيران".

وفي هذ السياق اعتبر بدر المشعان أن ما يجري هو "فيلم إيراني بإخراج أمريكي".