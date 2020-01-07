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خبير أردني يتحدث عن المسرحية الامريكية الإيرانية
وطنا اليوم-عمان:توقع خبير النفط الاردني هاشم عقل ان تبقى أسعار النفط خلال عام ٢٠٢٠ عند ٦٥ دولاراً للبرميل.
اولا- ضعف نمو الطلب العالمي على البترول مما يؤدي الى كبح الاسعار
ثانيا-الفائض الموجود في الاسواق بأكثر من مليون برميل يوميا
ثالثا -وفرة المعروض في الاسواق وهذا يضمن إمدادات جيدة للأسواق تكبح الاسعار
رابعا-الانتاج القوي لاعضاء خارج أوبيك مثل امريكا والنرويج وكندا ودول اخرى.
وذكر ان الاسواق مزودة جيدا بالنفط ونتيجة لذلك أتوقع ان تبقى الاسعار عند ٦٥ دولاراً للبرميل.
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