الرئيسية | عربي و دولي بيلوسي: ترامب لم يستشر الكونغرس بقتل سليماني وعرضنا للخطر

وطنا اليوم-عمان:بررت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، عزم المجلس التصويت على قانون يحد من التحركات العسكرية للرئيس، دونالد ترامب، بالقول إن "قرار اغتيال سليماني اتخذته الإدارة الأمريكية دون مشاورة الكونغرس".

وقالت بيلوسي، في مؤتمر صحفي، إن "الإدارة الحالية لم تحافظ على سلامة الأمريكيين، ولهذا هناك مشروع قانون من أجل ضمان تجنب وقوع الحرب".

واتهمت بيلوسي إدارة ترامب بالمسؤولية عن التصعيد الأخير مع إيران، مضيفة "لا نقبل ما جرى".

واعتبرت بأن التصعيد بين واشنطن وطهران "عرض الأمريكيين للخطر"، وقالت: "لا أعتقد أن ترامب جعل البلد أكثر أمنا باغتيال سليماني".

والاثنين، أعلنت بيلوسي، أن المجلس سيصوت هذا أسبوع، على قانون يحد من تحركات الرئيس دونالد ترامب العسكرية تجاه إيران.

ووجه نواب ديمقراطيون بالكونغرس الأمريكي انتقادات لاغتيال سليماني دون مشاورة النواب، الذي ترأسه زعيمتهم بيلوسي، ويحققون فيه الأغلبية.

وسبق أن قالت بيلوسي، إن "الإجراء العسكري المثير للاستفزاز والتصعيدي وغير المناسب الذي نفذته إدارة ترامب يسهم في بقاء العسكريين والدبلوماسيين والمواطنين الأمريكيين وحلفائنا في خطر".

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