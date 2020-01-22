ترامب: تخلصنا من الارهابي ولسنا بحاجة لنفط الشرق الأوسط

وطنا اليوم-عمان:قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى نفط الشرق الأوسط، ولديها ما يكفيها من إنتاج الخام الأسود.

وأكد ترامب، في بيان ألقاه، منذ قليل، ردا على القصف الإيراني لقاعدتين عسكريتين أمريكيتين بالعراق فجر الأربعاء، إن القوة الاقتصادية لأمريكا هي أفضل رادع.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير بالولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: طالما أنا رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، لن يكون هناك سلاح نووي في يد ايران

* ترامب: ما من أمريكي تم ايذاؤه في القصف الايراني على قاعدتي عين الأسد وأربيل

* ترامب: الرجال والنساء الامريكيين في العراق لم يُصابوا بأذى

* ترامب: لا اصابات في صفوف الجنود الامريكيين بفضل نظام الانذار المبكر

* ترامب: تخلصنا من قاسم سليماني الذي يعتبر الارهابي رقم واحد في العالم

* ترامب: سليماني أدار الهجوم الأخير على امريكيين في العراق، وكان مسؤولا عن العنف ضد السفارة الامريكية

* ترامب: كان يجب أن ينتهي سليماني منذ زمن بعيد

* ترامب: ايران ضربت أهداف سعودية مؤخرا

* ترامب: سنفرض مزيدا من العقوبات على ايران التي موّلت هجومها الأخير على القواعد الأمريكية من خلال الأموال التي حصلوا عليها بفعل الادارة الأمريكية السابقة