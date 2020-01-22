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ترامب: تخلصنا من الارهابي ولسنا بحاجة لنفط الشرق الأوسط
وطنا اليوم-عمان:قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى نفط الشرق الأوسط، ولديها ما يكفيها من إنتاج الخام الأسود.
* ترامب: ما من أمريكي تم ايذاؤه في القصف الايراني على قاعدتي عين الأسد وأربيل
* ترامب: الرجال والنساء الامريكيين في العراق لم يُصابوا بأذى
* ترامب: لا اصابات في صفوف الجنود الامريكيين بفضل نظام الانذار المبكر
* ترامب: تخلصنا من قاسم سليماني الذي يعتبر الارهابي رقم واحد في العالم
* ترامب: سليماني أدار الهجوم الأخير على امريكيين في العراق، وكان مسؤولا عن العنف ضد السفارة الامريكية
* ترامب: كان يجب أن ينتهي سليماني منذ زمن بعيد
* ترامب: ايران ضربت أهداف سعودية مؤخرا
* ترامب: سنفرض مزيدا من العقوبات على ايران التي موّلت هجومها الأخير على القواعد الأمريكية من خلال الأموال التي حصلوا عليها بفعل الادارة الأمريكية السابقة
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