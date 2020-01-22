طهران تكشف أهدافا مهددة بالقصف في دول الخليج

وطنا اليوم-عمان:كشف مسؤول إيراني عن وجود أهداف مهددة بالقصف في دول الخليج، في سياق الرد الإيراني على اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إن بلاده قد تقصف القواعد العسكرية الأمريكية في دول الجوار.

ونوه بحسب ما نقل التلفزيون الإيراني، بأن دول الخليج بحد ذاتها غير مستهدفة من قبل طهران، وأن القواعد الأمريكية هي الهدف فقط.

وزاد ربيعي بأن إسرائيل متورطة في عملية اغتيال سليماني، الذي كان يقود فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وتابع: "إسرائيل نأت بنفسها ونحن متأكدون أن الكيان الصهيوني لم يكن بعيدا عن هذه الجريمة".

وكانت طهران أعلنت أن عشرات الصواريخ الباليستية استهدفت مركزا تستخدمه واشنطن في قاعدة عين الأسد بالعراق، دون أن تكشفها الرادارات الأمريكية.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، أن الهجمات الصاروخية "دفاع مشروع عن النفس"، وأن تقييم واشنطن للرد الإيراني ينبغي ألا يكون مبنيا على "أوهام".

وأضاف: "تحركنا كان دفاعا مشروعا عن النفس وينبغي أن تتجنب الولايات المتحدة تقييمه استنادا إلى أوهام".

وكان ظريف قد نشر تغريدة عبر تويتر في وقت سابق، قال فيها: "أخذنا إجراءات متكافئة، دفاعا عن النفس، وانتهينا.. لا نسعى للتصعيد أو الحرب".