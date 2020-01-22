هام للمسافرين: خطوط جوية تغير مسار طائراتها المتجهة للشرق الأوسط

وطنا اليوم-عمان:أعلنت عدة شركات طيران بينها اير فرانس ولوفتهانزا الاربعاء تعليق رحلاتها فوق الاجواء الايرانية والعراقية بعد ساعات على الضربات التي وجهتها ايران لقاعدتين تضم جنودا أميركيين في العراق.

وكانت الوكالة الفدرالية للطيران المدني حظرت اعتبارا من مساء الثلاثاء على الطائرات المدنية الاميركية التحليق فوق العراق وايران والخليج بعد اطلاق الصواريخ.

اجراءات أوروبية:

وقال ناطق باسم شركة الخطوط الفرنسية "اير فرانس" في اتصال مع وكالة فرانس برس "على سبيل الاحتياط وفور الاعلان عن الضربات الصاروخية، قررت اير فرانس تعليق كل رحلاتها في الأجواء الإيرانية والعراقية حتى اشعار آخر".

من جهتها، أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا أنها ستعلق "حتى إشعار آخر" رحلاتها في الأجواء الإيرانية والعراقية.

وألغت الشركة كذلك رحلة كانت مقررة الأربعاء بين فرانكفورت وطهران، بحسب بيان لها، مشيرةً إلى أن الالتفاف حول الأجواء العراقية والإيرانية سيكون "له تأثير على مدة" الرحلات الأخرى.

وطبقت شركة "كي ال ام" الهولندية التابعة للمجموعة نفس الاجراءات الاحتياطية.

وقال ناطق باسم شركة "كي ال ام" لوكالة فرانس برس "كل الرحلات نحو وجهات مختلفة في جنوب شرق آسيا والشرق الاوسط ستؤمن عبر مسارات بديلة".

كما أعلنت شركة "لوت" البولندية انها ستسلك مسارات جوية جديدة لتجنب ايران، اثناء القيام برحلات نحو الهند وسنغافورة وسريلانكا وتايلاند خصوصا بدون ان تتأثر مواعيد او مدة الرحلات.

وتأتي هذه التغييرات بعد قيام ايران باطلاق صواريخ على قاعدتين في العراق يستخدمهما الجيش الاميركي ردا على اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني في ضربة اميركية في بغداد الاسبوع الماضي.

الغاء رحلات او تحويلها:

أعلنت شركة "طيران الإمارات" و"فلاي دبي" للطيران المنخفض التكلفة الأربعاء عن إلغاء رحلاتهما المقررة إلى العاصمة العراقية بغداد "لأسباب تشغيلية" بعد إطلاق إيران صواريخ بالستية على قاعدتين عسكريتين في العراق يتمركز فيهما جنود أميركيون.

وقالت "طيران الإمارات" في بيان أن "تم إلغاء طائرات الإمارات إي كي 943 من دبي إلى بغداد وطائرة إي كي 944 من بغداد إلى دبي في 8 من كانون الثاني/يناير لأسباب تشغيلية".

وأكدت الشركة "نتابع التطورات عن كثب ونحن على تواصل وثيق مع السلطات الحكومية ذات الصلة" مشيرة إلى أنها "سنتخذ المزيد من التعديلات التشغيلية إذا اقتضت الحاجة".

ومن جانبها، أعلنت شركة "فلاي دبي" للطيران منخفض التكلفة أنها قامت أيضا بإلغاء رحلتها المقررة إلى بغداد الأربعاء ولكنها أبقت على رحلاتها إلى مدن البصرة والنجف في العراق.

ولم تعلن شركات خليجية اخرى حتى الآن عن تعليق رحلاتها إلى العراق.



وكانت شركة "طيران الخليج" البحرينية قامت الجمعة بإلغاء رحلاتها من وإلى بغداد ومدينة النجف حتى إشعار آخر.

كما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية الإثنين أن رحلاتها إلى مدينة النجف في العراق، وهي الرحلة الوحيدة إلى العراق "موقوفة منذ حوالي أربعة أسابيع بالتنسيق مع السلطات الحكومية المختصة وبناء على معايير سلامة التشغيل وسلامة ركابها".

وعلقت مصر للطيران اعتبارا من الثلاثاء رحلاتها الى بغداد لثلاثة أيام لدواع أمنية.

واتخذت شركات آسيوية أيضا اجراءات مماثلة حيث قررت خطوط سنغافورة تغيير مسار رحلاتها التي تمر فوق الاجواء الايرانية، وقامت الخطوط الماليزية بخطوة مماثلة وحولت مسار رحلاتها بين لندن وجدة والمدينة المنورة لتجنب المجال الجوي الايراني ايضا.

من جهتها أعلنت شركة الخطوط الجوية الفيتنامية ان رحلاتها نحو اوروبا وانطلاقا منها ستتجنب "مناطق عدم الاستقرار المحتملة" في الشرق الاوسط علما ان المسارات المعتادة لهذه الرحلات لا تمر في الأجواء الايرانية او العراقية.

وأعلنت شركة الطيران الاسترالية "كوانتاس" ان الرحلة بين بيرث ولندن ستحلق فوق آسيا بدلا من الشرق الاوسط وستتأخر لاربعين دقيقة.

وقالت شركة الطيران الأسترالية، والخطوط الجوية الماليزية والسنغافورية والفرنسية والألمانية، إضافة إلى إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، إن طائراتها ستتجنب المجالين الجويين الإيراني والعراقي، حسبما نشرت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وقالت الخطوط الجوية الماليزية، إنه "بسبب الأحداث الأخيرة"، ستتجنب طائراتها المجال الجوي الإيراني.

كما ذكرت الخطوط الجوية السنغافورية أن رحلاتها إلى أوروبا سيتم إعادة توجيهها لتجنب إيران.

ومنعت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، الطيارين والطائرات الأمريكية، من الطيران في المجال الجوي العراقي والإيراني وبعض أجزاء الخليج.

بدورهما، أعلنت الخطوط الفرنسية "اير فرانس"، وشركة "لوفتهنزا" الألمانية، في بيانين منفصلين، تعليق "جميع الرحلات في الأجواء الإيرانية والعراقية"، حسب الوكالة الأمريكية.



الملكية الأردنية:

كشف رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية، الكابتن هيثم مستو، عن تطورات حركة الملاحة الجوية القادمة والمغادرة من الأردن، في ظل التطورات العسكرية الايرانية الأمريكية في العراق والمنطقة.

وقال مستو صباح الأربعاء: " نراقب عن كثب تطورات الأحداث الجارية في المنطقة لضمان سلامة الأجواء الأردنية والطيران المدني".

وأشار إلى أن هيئة الطيران المدني الأردنية على تواصل مع دول الجوار ومع هيئات الطيران الدولية، من أجل ضمان سلامة الأجواء الأردنية وحركة الطيران من وإلى المملكة ومختلف المناطق,

وأكد مستو ، متابعة تطورات الأمور وتغيراتها لاتخاذ قرار مناسب يضمن سلامة حركة الطيران القادمة والمغادرة من الأردن..

وأشار الى أنه لم يطرأ أي تغير على حركة الطيران المنطلقة من المملكة، داعيا المواطنين "المسافرين" الى متابعة النشرات الصادرة عن الهيئة لمعرفة أي تغيير على حركة الطيران.