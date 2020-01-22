نتنياهو: سنرد بضربة قاضية إذا هوجِمنا

وطنا اليوم-عمان: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، إن إسرائيل سترد بضربة قاضية على كل من يحاول مهاجمة إسرائيل.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تقف إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية بشكل كامل.

وتابع: لا نملك صديقا أفضل منهم، ولا يملكون صديقا أفضل منا.

يأتي ذلك، بعد ساعات من تعرض قاعدتين عسكريتين في العراق تستضيفان قوات أميركية، لهجوم إيراني بالصواريخ، انتقاما لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

ولم تعلن الولايات المتحدة عن حجم أضرار القصف الإيراني، فيما تقول مصادر إيرانية إنها قتلت 80 جنديا أميركيا في القصف.

بدوره قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن بلاده وجهت صفعة قوية لأميركا، بينما ينتظر العالم مؤتمرا صحفيا للرئيس الأميركي دونالد ترامب للحديث عن الهجوم الإيراني.