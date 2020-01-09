الرئيسية | عربي و دولي بعد الهجمات الإيرانية.. شركات تحظر الطيران المدني في المنطقة

وطنا اليوم-عمان:حذرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الأربعاء، من التحليق في المجال الجوي لبعض دول الشرق الأوسط، في الوقت التي أعلنت فيه شركات طيران عالمية كبيرة تفاديها المجال الجوي الإيراني.

يأتي ذلك عقب الضربة الصاروخية البالستية التي شنّتها إيران ضدّ القوات الأمريكية في العراق، فيما أعلنت الخطوط السنغافورية تحويل مساراتها بعيدا عن المجال الإيراني.

ودعت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية شركات الطيران المدني الأمريكية إلى عدم التحليق في المجال الجوي للعراق وإيران والخليج وخليج عمان.

وقالت الخطوط الجوية السنغافورية إنها تقوم بتحويل مسار جميع الرحلات الجوية بعيدا عن المجال الجوي الإيراني.

وأضافت الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني: "يتم تحويل جميع مسارات رحلات الخطوط الجوية السنغافورية بعيدا عن المجال الجوي الإيراني"، دون أن تحدد السبب.

بدورها قالت تشاينا إيرلاينز، أكبر شركة طيران في تايوان، اليوم الأربعاء إن طائراتها لن تحلق فوق إيران أو العراق بسبب التوترات في المنطقة.

وقالت الشركة في بيان إنها ستواصل متابعة الموقف وتعديل المسارات وفقا لذلك.

من جهتها قالت الخطوط الجوية الماليزية الأربعاء إنها ستتفادى المجال الجوي الإيراني في أعقاب تصاعد التوتر العسكري في المنطقة. قالت الخطوط الجوية الماليزية اليوم الأربعاء في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز إنها ستتفادى المجال الجوي الإيراني في أعقاب تصاعد التوتر العسكري في المنطقة.

كما قالت شركة إيفا إير التايوانية إن طائراتها لن تحلق في المجال الجوي الإيراني.

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