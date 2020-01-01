الرئيسية | عربي و دولي مقتل 176 شخصا بينهم 147 إيرانيا بتحطم طائرة أوكرانية بطهران

وطنا اليوم-عمان:أعلنت السلطات الإيرانية مقتل جميع ركاب طائرة أوكرانية تحطمت الأربعاء، عقب إقلاعها من المطار الرئيسي بالعاصمة طهران، وعددهم 176 شخصا.

وقال قاسم بينياز، متحدث باسم وزارة الطرق والمواصلات الإيرانية، إن الطائرة كان على متنها 167 مسافرا، وطاقم مكون تسعة أشخاص، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وأضاف أن الطائرة تحطمت بعد "فترة وجيزة من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران، إثر حريق نشب في أحد محركيها".

كما كشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن عدد الإيرانيين على متن الطائرة المنكوبة بلغ 147، فيما حمل باقي الركاب جنسيات أجنبية.

ونقلت عن مصادر محلية -لم تسمها- إن قائد الطائرة الأوكرانية "لم يعلن حالة الطوارئ أو يتصل ببرج المراقبة".

والطائرة المحطمة من طراز "بوينغ 737- 800" وتتبع الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية (شركة الطيران الرسمية في البلاد)، وكانت تتجه من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام محلية بأن قائد الطائرة الأوكرانية المنكوبة لم يعلن حالة طوارئ وإن الطائرة لم تتصل ببرج المراقبة الجوية.

يأتي ذلك بالتزامن مع قصف طهران قاعدتين عسكريتين بالعراق، تستضيفان جنودا أمريكيين، انتقاما لاغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، فجر الجمعة.

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