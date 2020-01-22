تحركات عسكرية إيرانية.. وواشنطن تخشى من رد في الخليج

وطنا اليوم-عمان:قالت شبكة "سي أن أن" الأمريكية إن إيران حركت صواريخ باليستية، وطائرات مسيرة، خلال الأيام الماضية، ما أجبر واشنطن على وضع قواتها في الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين في واشنطن أن الولايات المتحدة وضعت قواتها في الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى خوفا من هجمات إيرانية.

وأشارت إلى أن واشنطن تخشى من هجمات إيرانية على مواقع في السعودية، والعراق، والكويت، والإمارات، والأردن.

في وقت سابق، قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في مقابلة مع محطة "سي أن أن" التلفزيونية بثتها الثلاثاء إن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في ضربة جوية أمريكية إرهاب دولة وإن إيران سترد بشكل متناسب.

وأضاف أن الرئيس دونالد ترامب أبدى عدم احترام للقانون الدولي بتهديده استهداف مواقع ثقافية إيرانية.

وقال ظريف بشأن مقتل سليماني في الهجوم الذي نفذته طائرة مسيرة أمريكية في بغداد يوم الجمعة: "هذا إرهاب دولة".

وتابع: "هذا عمل عدواني ضد إيران، ويصل إلى حد هجوم مسلح على إيران وسوف نرد. لكننا سنرد بشكل متناسب وليس بشكل غير متناسب.. لسنا خارجين على القانون مثل الرئيس ترامب".