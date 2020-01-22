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الادعاء الأميركي يطلب السجن لمستشار ترامب السابق
وطنا اليوم-عمان:قال ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة إن مستشار ترامب السابق مايكل فلين يجب أن يواجه عقوبة تصل إلى 6 أشهر في السجن.
وأقر فلين بأنه مذنب في الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن الاتصالات مع سفير روسيا لدى الولايات المتحدة في الأسابيع التي سبقت تولي ترامب منصبه.
ومن المقرر أن يحكم عليه يوم 28 كانون الثاني الجاري.
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