 وطنا نيوز -الادعاء الأميركي يطلب السجن لمستشار ترامب السابق
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الادعاء الأميركي يطلب السجن لمستشار ترامب السابق
التاريخ : 07-01-2020 08:10:01 المشاهدات: 1280

وطنا اليوم-عمان:قال ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة إن مستشار ترامب السابق مايكل فلين يجب أن يواجه عقوبة تصل إلى 6 أشهر في السجن.

وحسب (رويترز) طلب الادعاء الاتحادي الأمريكي من قاض الثلاثاء الحكم على مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وأقر فلين بأنه مذنب في الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن الاتصالات مع سفير روسيا لدى الولايات المتحدة في الأسابيع التي سبقت تولي ترامب منصبه.

ومن المقرر أن يحكم عليه يوم 28 كانون الثاني الجاري.


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