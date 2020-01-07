هنية يلتقي بقائد فيلق القدس الجديد ويزور منزل سليماني

وطنا اليوم-عمان:التقى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بقائد فيلق القدس الجديد الجنرال إسماعيل قاآني، كما قدم العزاء لآل الجنرال قاسم سليماني، الذي قضى فجر الجمعة الماضية في غارة جوية أمريكية استهدفته بعد خروجه من مطار بغداد، وذلك خلال زيارة هنية الحالية لإيران على رأس وفد قيادي من حركة حماس.

وأظهرت صور تداولتها مواقع إخبارية عديدة هنية ونائبه صالح العاروري، برفقة قيادة حركة حماس، إلى جانب الجنرال قاآني، الذي خلف سليماني في المهمة.

كما ظهر هنية وهو يقدم العزاء لعائلة سليماني، خلال زيارته منزل العائلة، برفقة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة.

ووصل هنية الإثنين إلى العاصمة الإيرانية طهران، التي تعد محطته الرابعة في جولته الخارجية الأولى له منذ أن تولى قيادة المكتب السياسي لحماس في العام 2017.

وخرج هنية من القطاع قبل شهر، وزار قبل وصوله طهران كلا من مصر وتركيا وقطر، حيث التقى بالرئيس التركي وأمير قطر تميم بن حمد.

ومن المتوقع أن يلتقي هنية خلال زيارته الحالية لطهران بالمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني، ومسؤولين إيرانيين كبار.

وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس العاصمة الإيرانية، منذ خروج الحركة عام 2011 من سوريا، الحليف الأقرب للنظام الإيراني في المنطقة، حيث شهدت العلاقة بين الحركة والنظام السوري قطيعة كاملة، لرفض الحركة نهج النظام في التعامل مع الاحتجاجات المعارضة لنظام بشار الأسد.

وقد استهل هنية الزيارة بالمشاركة في تشييع الجنرال سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، ويتردد أن زيارة هنية لطهران كانت مفاجئة بهدف المشاركة في تشييع سليماني.

وفي هذا السياق، ذكرت تقارير إسرائيلية أن مصر، التي سمحت لهنية بالخروج في الجولة الخارجية الأولى، اشترطت عدم زيارته لإيران، وهو ما من شأنه أن يعمل على توتير العلاقة بين الحركة ومصر، بعد التحسن الأخير.

وكانت حماس، أعلنت الأحد، أن إسماعيل هنية اتصل هاتفياً بوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وقدم العزاء في مقتل سليماني.