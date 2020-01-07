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تضارب وإرباك وتعارض تصريحات لواشنطن في أقل من 24 ساعة
وطنا اليوم-عمان:كشفت رسالة مسربة وجهها الجيش الأمريكي للحكومة العراقية، حول بدء إجراءات الانسحاب، حجم الإرباك الكبير الذي يعتري الإدارة الأمريكية ومعها البنتاغون في التعامل مع المستجدات، بعد تضارب تصريحات المسؤولين حول صحتها وماهيتها وكيفية صدورها، إلى جانب تضارب تصريحات بين ترامب ووزير دفاعه .
ففي الوقت الذي أعلن فيه رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، أن الرسالة التي تم تداولها بشأن انسحاب قوات بلاده من العراق هي "مسودة غير موقع عليها وما كان ينبغي نشرها"، جاء تصريح وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، نافيا من الأساس صحة الرسالة ووجودها، في مغزى واضح على التخبط والإرباك.
وأكد إسبر أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ردع وإجراءات استباقية إذا دعت الحاجة لحماية القوات الأمريكية في المنطقة.
وبحسب سي أن أن، أكد مسؤول أمريكي، في وقت سابق الاثنين، صحة الرسالة التي اطلعت عليها وتداولتها وسائل إعلامية، ويظهر أنها من وزارة الدفاع الأمريكية إلى نظيرتها العراقية.
وكان الجيش الأمريكي أبلغ رسميا، الاثنين، قيادة العمليات المشتركة العراقية باتخاذ قواته إجراءات لضمان الخروج من العراق.
وفي سياق مشابه لحالة التسرع والإرباك اضطر وزير الدفاع الأمريكي لمناقضة ومعاكسة تصريحات أدلى بها الرئيس ترامب حول سعي الولايات المتحدة في حال نشوب مواجهة مع إيران لضرب منشآت ومؤسسات ثقافية.
وخالف مايك إسبر، تهديدات ترامب بعد حالة الجدل والرفض الكبيرة التي ترتبت على تصريحات ترامب، حيث أكد إسبر على أن الجيش الأمريكي "لن ينتهك قوانين الصراع المسلح باستهداف مواقع ثقافية إيرانية".
وقالت "رويترز" إن "إسبر ألمح وبقوة إلى أن الجيش الأمريكي لن ينتهك قوانين الصراع المسلح باستهداف مواقع ثقافية إيرانية".
وعند سؤاله عن ما إذا كان مستعدا لاستهداف المواقع الثقافية، أجاب إسبر: "سنتبع قوانين الصراع المسلح".
وكان ترامب أكد الأحد، وعيده بضرب مواقع "ثقافية" بإيران، رغم التنديد الواسع، والاتهامات له بالتحضير لارتكاب "جريمة حرب".
وقال ترامب لصحفيين: "نسمح لهم بقتل مواطنينا. نسمح لهم بتعذيب وتشويه مواطنينا. نسمح لهم باستخدام قنابل لتفجير مواطنينا. ولا يحق لنا المس بمواقعهم الثقافية؟ الأمور لا تسير بهذا الشكل".
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