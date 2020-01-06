الرئيسية | عربي و دولي نتنياهو يوضّح علاقة الاحتلال بمقتل قاسم سليماني

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لم تكن على علاقة باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وذكرت القناة 13 العبرية، مساء الإثنين، أن نتنياهو قال خلال اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، إن لا علاقة لإسرائيل باغتيال سليماني وإنه "حدث أميركي".

وأضاف "لم تكن لنا علاقة (باغتيال سليماني) ويجب ألا ننجر إلى ذلك"، في اشارة الى التوتر الأميركي – الإيراني.

وقال وزيران شاركا في الاجتماع للقناة، إن نتنياهو سمح للوزراء بالتحدث لوسائل الإعلام بشأن اغتيال سليماني، وأنه طالب الوزراء بأن تقتصر التصريحات للإعلام على إظهار الدعم للولايات المتحدة و"حقها بالدفاع عن نفسها".

ونقلت القناة أن تقديرات قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تفيد بأن احتمالية أن تتعرض إسرائيل لهجوم إيراني تبدو ضئيلة، ورجحوا أن تبدأ إيران بالتحضير للرد على اغتيال سليماني بعد انتهاء أيام الحداد في إيران.

في السياق ذاته، حذرت السفارة الأميركية، اليوم الإثنين، مواطنيها في إسرائيل من تعرضها من قصف صاروخي دون إنذار مٌسبق في أعقاب اغتيال الولايات المتحدة لسليماني.

ونشرت السفارة في موقعها على الإنترنت هذا التحذير، وقالت فيه: "من أجل الحذر، تشجع السفارة بشدة، مواطني الولايات المتحدة، للبقاء على يقظة واتخاذ خطوات مناسبة لزيادة انتباههم الأمني، إذا أن الأحداث الأمنية، وتشمل إطلاق صواريخ، تحدث عادة دون إنذار".

وحثت المواطنين الأميركيين على التعامل مع جميع صافرات الإنذار، على أنها "حقيقية" تماما، حتى وإن كانت زائفة.

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