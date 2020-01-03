الرئيسية | عربي و دولي الإمارات: تأشيرة سياحية لمدة خمس سنوات لجميع الجنسيات

وطنا اليوم-عمان:اعلنت دولة الإمارات عن استحداث تأشيرة سياحة طويلة الأجل لمدة 5 سنوات. واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي خلال جلسته الاثنين قرارا بتغيير نظام التأشيرات السياحية لتكون مدة تأشيرة السياحة 5 سنوات متعددة الاستخدام للجنسيات كافة. وقال نائب رئيس الامارات رئيس الوزراء حاكم دبي في تغريدة على "تويتر": إن هذا القرار يأتي في وقت تستقبل فيه دولة الامارات اكثر من 21 مليون سائح سنويا، مشيرا إلى ان الهدف هو ترسيخ الدولة كوجهة سياحية عالمية رئيسة.

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