الرئيسية | عربي و دولي الفقيد من إيران والتعزية من حماس

وطنا اليومي-عبّر قياديّ كبير في حركة حماس عن تعازيه الخالصة للشعب الإيراني، وذلك على خلفيّة مقتل الجنرال قاسم سليماني في العراق.

وقد ورد في تصريحه: "كان الجنرال سليماني عضواً بارزاً في القيادة الإيرانيّة، وأثناء مسيرته السياسية الطويلة، كان سليماني سنداً للمقاومة الفلسطينيّة في مجالات كثيرة، من أجل ذلك، ينبغي أن نكون خير حافظ لإرثه النضاليّ ونواصل مقاومتنا بثبات وعزم "وقد أضاف القياديّ في حركة حماس بخصوص موقفه من الصراع الإيراني الأمريكي: "إنّنا نقف مبدئيّاً مع شريكتنا إيران في صراعها العادل مع أمريكا، لكن لا ينبغي أن نتجاهل حقيقة كون هذا الصراع بين إيران وأمريكا، ولن يكون من الصواب إشراك حماس أو غيرها في أحداث بمثل هذه الحساسيّة، حماس حركة مقاومة إسلامية وطنيّة فلسطينيّة، ونتجنب ما هو يخرج عن هذا الإطار".



يمكننا أن نفهم من خلال هذا الموقف الدبلوماسي رغبة حماس من جهة تعبيرها عن دعمها لشريكتها في المقاومة إيران، ومن جهة أخرى سعيها لتجنّب المشاكل مع دولة في حجم أمريكا، خاصّة وأنّ لديهما مشاكل كثيرة عالقة مع غريمتها إسرائيل.



في المقابل، أعلنت بعض الجهات العربية استهجانها من تعزية حماس إيران في فقيدها، خاصّة عبر اعتبارها إياه شهيداً، وتؤاخذ هذه الجهات على حماس، وتصف تعزيتها كنوع من أنواع الارتهان للمحور الإيراني الشيعي في المنطقة، حيث يعود هذا الارتهان بالأساس إلى الدعم الإيراني الظاهر والخفي لحركة حماس.



في المقابل، ترى أطراف أخرى أنّ موقف حماس يندرج ضمن مجهودات توحيد صفّ المقاومة على أساس "العدوّ الواحد" دون التدقيق في الخلافات. هذا المبدأ يرتكز بالأساس على مقولة منطقية بسيطة: التركيز على الخلافات يعزّزها والالتفات للمشترك يؤكّده ويؤسّس عليه.



تظلّ سياسة المحاور في المشرق معقدة ومتشعبة وذات تاريخ يعود لمطلع القرنيّة الماضية، إلا أنّ هذا لا ينفي أنّ الأطراف المختلفة قد تجتمع يوماً حول محور المبدأ أيْ محور المشترك. فهل هذا حال إيران مع حماس ومصير علاقتهم؟

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