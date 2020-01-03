الرئيسية | عربي و دولي البرلمان العراقي يصوت على انهاء الوجود الاجنبي على الاراضي العراقية

وطنا اليوم-صوت البرلمان العراقي، مساء اليوم الأحد، على إنهاء الوجود الأجنبي على الأراضي العراقية، وإيقاف التعامل مع قوات التحالف الدولي.

وجاء التصويت على صيغة قرار يلزم الحكومة العراقية بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها سابقا إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي بعد انتهاء العمليات العسكرية والحربية في العراق وتحقيق النصر.

كما أوصى البرلمان الحكومة العراقية بالعمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية على أراضيه، ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب خلال مدة، وأن تعلن أعداد الفنيين والمدربين الأجانب التي تحتاجهم وأماكن تواجدهم ومهامهم ومدة عقودهم.

وصوت البرلمان على توصية للحكومة العراقية بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ضد الولايات المتحدة الأميركية بسبب انتهاك وخروقات سيادة وأمن العراق.

وصوت البرلمان أيضا على قرار حصر السلاح بيد الحكومة العراقية ومنع استخدامه من أي جماعات مسلحة.

وجاءت هذه القرارات رداً على الغارة الأميركية التي أدت إلى مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ومسؤولين عراقيين وإيرانيين.

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