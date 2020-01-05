 وطنا نيوز -الأسد يعزي خامنئي: لن ننسى وقوف سليماني بجانبنا
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الأسد يعزي خامنئي: لن ننسى وقوف سليماني بجانبنا
التاريخ : 03-01-2020 07:21:26 المشاهدات: 2423

وطنا اليوم-عمان:وجه الرئيس السوري بشار الأسد، الجمعة، رسالة إلى القيادة الإيرانية بعد اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وقدم الرئيس الأسد التعازي لإيران قيادة وشعبا بمقتل سليماني، مؤكدا أن الشعب السوري لن ينسى وقوفه إلى جانب الجيش السوري في دفاعه عن سوريا ضد الإرهاب.

وأكد الرئيس السوري أنه يثق بأن هذه الجريمة ستزيد محور المقاومة عزما على مواصلة الوقوف بوجه سياسات الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، أدانت الخارجية السورية بشدة اغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، وعدد من كوادر "الحشد الشعبي" العراقي، واعتبرته تصعيدا أمريكيا خطيرا للأوضاع في المنطقة.

وقتل سليماني في قصف جوي أمريكي بالقرب من مطار بغداد استهدفه ومجموعة من قيادات "الحشد الشعبي" بينهم أبو مهدي المهندس، الرجل الثاني في الحشد، في ساعة مبكرة من الجمعة.


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