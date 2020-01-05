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الأسد يعزي خامنئي: لن ننسى وقوف سليماني بجانبنا
وطنا اليوم-عمان:وجه الرئيس السوري بشار الأسد، الجمعة، رسالة إلى القيادة الإيرانية بعد اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.
وأكد الرئيس السوري أنه يثق بأن هذه الجريمة ستزيد محور المقاومة عزما على مواصلة الوقوف بوجه سياسات الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، أدانت الخارجية السورية بشدة اغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، وعدد من كوادر "الحشد الشعبي" العراقي، واعتبرته تصعيدا أمريكيا خطيرا للأوضاع في المنطقة.
وقتل سليماني في قصف جوي أمريكي بالقرب من مطار بغداد استهدفه ومجموعة من قيادات "الحشد الشعبي" بينهم أبو مهدي المهندس، الرجل الثاني في الحشد، في ساعة مبكرة من الجمعة.
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