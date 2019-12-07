الرئيسية | عربي و دولي محتجون يهاجمون السفارة الأمريكية في بغداد

وطنا اليوم-عمان:قالت وكالة أسوشيتد برس، إن محتجين هاجموا، الثلاثاء، السفارة الأمريكية في بغداد.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر مشيعي قتلى الحشد الشعبي وهم يدخلون المنطقة الخضراء من الجسر المعلق باتجاه السفارة الأمريكية في بغداد.

وظهر المشيعون وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي أمام مبنى السفارة، احتجاجا على القصف الأمريكي الذي استهدف مقار الحشد في محافظة الأنبار.

وأقيمت، صباح الثلاثاء، مراسيم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع قتلى الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة قصف أمريكي في محافظة الأنبار. وفق ما ذكرت "السومرية نيوز"

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