نتنياهو يتعهد بنسج علاقات طبيعية واتفاقات سلام مع دول العربية

وطنا اليوم-عمان:لا يدخر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أي فرصة أو مناسبة إلا ويتطرق خلالها للحديث عن إنجازاته الدبلوماسية على صعيد تطبيع العلاقات مع بعض الدول العربية.
وخلال حديث له الأحد، وعد نتنياهو بنسج علاقات طبيعية واتفاقات سلام رسمية مع عدد من الدول العربية، إضافة إلى تعهد بضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
وقال نتنياهو "أعتزم في السنوات القادمة إبرام اتفاقات للتطبيع والسلام مع عدد من الدول العربية"، واستذكر على وجه التحديد رحلته إلى عمان عام 2018 ، وهي دولة عربية لا تربطها علاقات دبلوماسية رسمية باسرائيل. بحسب ما أوردته وكالة معا.
وتعهد نتنياهو أيضا بتحقيق اتفاق عسكري تاريخي مع الولايات المتحدة من شأنه الحفاظ على حرية الجيش الإسرائيلي العمل في أي مكان.
وتحسنت علاقات إسرائيل غير الرسمية مع عدد من الدول العربية المعتدلة منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة في يناير 2017 ، حيث دفعت الولايات المتحدة نحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي. حتى الآن ، لدى إسرائيل معاهدات سلام رسمية مع مصر والأردن فقط.