الرئيسية | عربي و دولي غارات أميركية على مقرات كتائب حزب الله بالعراق وسوريا

وطنا اليوم-عمان:قال مسؤولون أمريكيون: إن الجيش الأمريكي نفذ ضربات وصفوها بـ"الدفاعية" في العراق وسوريا، ضد فصيل "كتائب حزب الله" العراقي.

وأوضح المسؤولون إن "الضربات نفذتها على الأرجح، طائرات مسيرة، واستهدفت الفصيل المتحالف مع إيران". بحسب رويترز.

ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية وفصيل مسلح قولهم، إن "عدد من عناصر الفصيل قتلوا في ضربة جوية، على قاعدة غرب العراق".

من جانبها قالت مواقع محلية عراقية، إن القصف الأمريكية استهدف، مقار اللواءين 45 و46 من الحشد الشعبي.

وأشارت إلى أن المقرين يعدان من قواعد "الإسناد الثقيل"، ويحتويان على صواريخ قصيرة وبعيدة المدى، تتبع الحشد الشعبي.

من جانبه قال مساعد وزير الدفاعا الأمريكي، إن الضربات الأمريكية في العراق وسوريا، استهدفت خمس منشآت لكتائب حزب الله، منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.

وأضاف أن القصف جاء ردا على هجمات، شنتها الكتائب، على قواعد عراقية تستضيف قوات للتحالف الدولي.

واعترف الحشد الشعبي على حسابه بموقع تويتر، بوقوع ضربات على مواقعه غربي الأنبار.

وقال مسؤول أمريكي يوم الجمعة إن الولايات المتحدة، تتحرى احتمال ضلوع الكتائب في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي مدني وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين والعراقيين.

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