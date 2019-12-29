الرئيسية | عربي و دولي الجرب يضرب إسطنبول.. وصحة تركيا: الإصابات في ارتفاع

وطنا اليوم-عمان:أكدت تنسيقية غرف المهن الصحية، في مدينة "إسطنبول" بتركيا، أن هناك زيادة كبيرة في وقائع الإصابة بمرض "الجرب" بين سكان المدينة، داعية الأهالي لتوخي الحذر، وفق ما نقلت صحيفة "زمان" التركية.

وأكدت تنسيقية المهن الصحية، التي تضم غرفة أطباء إسطنبول، وغرفة الصيادلة، وغرفة الأطباء البيطريين، وغرفة أطباء الأسنان، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بمرض "الجرب" في مدينة إسطنبول، مقارنة بالمدن الأخرى.

ونشرت "التنسيقية" بيانا كتابيا، لتحذير أهالي إسطنبول، من اتساع دائرة الإصابة بالمرض، مشيرة إلى أنه يزداد انتشارا في فصل الشتاء ويمكن انتقاله من شخص لآخر.

وحذر البيان من أن المرض يمكنه الانتقال من خلال الملامسة باليد أو استخدام السرير نفسه خلال مدة تتراوح بين 15-20 دقيقة، موضحة أن أعراض الإصابة بالمرض تظهر خلال 3-6 أسابيع بعد الإصابة به.

وكانت وزارة الصحة التركية، حذرت في 16 ديسمبر الجاري، من انتشار مرض الجرب في عدد من المدن التركية، ودعت المواطنين في حالة ظهور أعراض المرض عليهم إلى التوجه للمستشفيات على الفور.

من جهة أخرى، حذر الصيادلة الأتراك، من عدم توافر الأدوية الخاصة بعلاج مرض "الجرب"، بينما أوضحت وزارة الصحة التركية، أن هناك 368 ألف عبوة دواء لعلاج المرض في عموم المحافظات التركية.

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