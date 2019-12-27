 وطنا نيوز -مليشيات حفتر : لا يفصلنا عن قلب طرابلس سوى 4 كيلومترات
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مليشيات حفتر : لا يفصلنا عن قلب طرابلس سوى 4 كيلومترات
التاريخ : 27-12-2019 07:57:18 المشاهدات: 1650

وطنا اليوم-عمان:تجددت الاشتباكات اليوم الجمعة، بين قوات حكومة الوفاق الوطني، وميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في محاور عدة جنوب العاصمة طرابلس، بعد هدوء استمر أيام.

وقال مصدر عسكري تابع للوفاق، لوكالة الأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، بأن أغلب محاور القتال جنوبي طرابلس تشهد الآن مواجهات مسلحة.
وأضاف المصدر، أن "قوات الوفاق هي من بادرت بالهجوم في محور صلاح الدين، ولا تزال قواتنا تحرز تقدما، وكذلك الحال في محور الخلاطات"، أقرب محورين إلى قلب طرابلس.
وأشار إلى أن الهجوم في محور صلاح الدين والخلاطات، جاء بعد وصول التعزيزات اللازمة.

وأعلن لواء في قوات حفتر  اليوم الجمعة، سيطرته على طريق مطار طرابلس ومعسكر النقلية الاستراتيجي في العاصمة.

وأكد اللواء أن قوات حفتر تقترب من قلب العاصمة طرابلس ولا يفصلها سوى أقل من 4 كيلو مترات.

وقال : إن القوات تحاصر المدينة من عدة محاور، وسيطرت على طريق مطار طرابلس، وتمكنت من قتل مجموعة من قوات الجيش الليبي يقودها محمد الشريف.

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