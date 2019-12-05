الحوثيون يقصفون معسكرا سعوديا بصاروخ باليستي

وطنا اليوم-عمان:أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الجمعة، استهداف معسكر للقوات السعودية بصاروخ باليستي جنوبي المملكة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن "القوة الصاروخية التابعة للجماعة قصفت بصاروخ باليستي من نوع "بدر p1" معسكر قيادة اللواء التاسع عشر، حرس حدود في بئر عسكى بنجران جنوبي المملكة".

وأضاف سريع وفقا مانقلته فضائية "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة أن الصاروخ الباليستي أصاب الهدف بدقة عالية، مؤكدا أن الهجوم أوقع العشرات من القوات السعودية بين قتيل ومصاب بينهم ضباط، على حد قوله.

ويعد هذا الهجوم الصاروخي على الأراضي السعودية هو الأول منذ إعلان جماعة الحوثي هدنة من طرف واحد أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وكان الحوثيون قد تعهدوا بالرد على قصف مدفعي سعودي استهدف سوقا في مديرية منبه الحدودية مع المملكة والواقعة في محافظة صعدة شمالي اليمن، والذي راح ضحيته 5 مدنيين يمنيين و12 مهاجرا إفريقيا الثلاثاء الفائت.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من قيادة التحالف الذي تقوده الرياض حول ما أورده المتحدث العسكري الحوثي.