الرئيسية | عربي و دولي سعودي يعبر عن حبه لإسرائيل في مكالمة مصورة مع نتنياهو

وطنا اليوم-عمان:أجرى رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالا هاتفيا مصورا مع الناشط والمدون السعودي، محمد سعود.

ونشر سعود مساء أمس الخميس على حسابه في "تويتر" مقطع فيديو يظهر نتنياهو وهو يجري اتصالا معه عبر "سكايب".

وسلم نتنياهو على الناشط السعودي في مستهل الاتصال بالعبارة العربية "السلام عليكم"، ثم أشاد سعود بتنياهو قائلا: "نحبك كثيرا"، وتمنى له الفوز في انتخابات زعامة حزب "الليكود" التي جرت أمس.

وأعرب الناشط عن أمله في أن يجلب نتنياهو "السلام إلى الشرق الأوسط"، فيما أبدى نتنياهو أسفه إزاء عدم استطاعة سعود المشاركة في انتخابات قيادة حزب الليكود لأنه لو حصل ذلك لأصبح سعود "ليكوديا رائعا".

وتابع نتنياهو: "غير أن كثيرين في المجتمع العربي يصوتون لنا اليوم، وهذا أمر جيد لأنهم يعلمون أننا نتطلع إلى دولة وشرق أوسط أفضل للجميع، باستثناء إيران طبعا".

وبعد ذلك، شرع الناشط السعودي في أداء أغنية يهودية وشارك نتنياهو ومن كان في محيطه أثناء الاتصال في ذلك.

وأعرب سعود في معرض تعليقه على الفيديو عن إعجابه بنتنياهو، متمنيا له مرة أخرى النجاح في الانتخابات كي "يجلب السلام إلى الشرق الأوسط".

وكان سعود قد زار إسرائيل بدعوة حكومة تل أبيب في وقت سابق من العام الجاري، حيث تعرض للبصق من قبل فلسطينيين غاضبين أثناء جولة قام بها إلى المسجد الأقصى. روسيا اليوم

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