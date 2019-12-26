الرئيس العراقي يضع استقالته أمام أعضاء مجلس النواب

وطنا اليوم-عمان:أعلن الرئيس العراقي برهم صالح الخميس، عن استعداده لوضع استقالته أمام أعضاء مجلس النواب، بحسب ما أكدته وسائل إعلام عراقية.

وأشارت شبكة "السومرية نيوز" إلى أن الرئيس العراقي قدم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء أسعد العيداني لرئاسة الحكومة المقبلة.

ورفضت اللجنة المنظمة للتظاهرات في العراق، اليوم الخميس، ترشيح أسعد العيداني، محافظ البصرة لرئاسة الحكومة، بعد اعتذار قصي السهيل عن ترشيح عدد من الكتل النيابية لشغل هذا المنصب.

واتهمت اللجنة العيداني بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين في محافظته، كما وصفته بأنه أحد أدوات وأذرع إيران في العراق.

وقالت اللجنة، في بيان صدر عنها: إن "الشعب العراقي يرفض ترشيح محافظ البصرة المسؤول عن قتل المتظاهرين في البصرة وعن انتهاكات صارخة ضد أبناء المحافظة".

ووصفته بأنه "أحد الفاسدين الذين خرجت ثورة تشرين ضدهم وطالبت بمحاكمتهم، وهو المشرف على تقسيم واردات الموانئ للأحزاب الفاسدة، وهو أحد أدوات وأذرع إيران في العراق".

وأضافت أن "ثورة تشرين قدمت مئات الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى لإسقاط الأحزاب الفاسدة جميعها بنظامها المقيت، نظام المحاصصة الطائفية والحزبية، ليس ليخرج علينا الفاسدون بترشيح (أسعد العيداني) لرئاسة الحكومة".

والعيداني، هو ثالث مرشح يعلن المحتجون رفضهم تكليفه بالمنصب، بعد عضو البرلمان محمد شياع السوداني، ووزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل.