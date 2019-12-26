|
الرئيس العراقي يضع استقالته أمام أعضاء مجلس النواب
وطنا اليوم-عمان:أعلن الرئيس العراقي برهم صالح الخميس، عن استعداده لوضع استقالته أمام أعضاء مجلس النواب، بحسب ما أكدته وسائل إعلام عراقية.
وأشارت شبكة "السومرية نيوز" إلى أن الرئيس العراقي قدم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء أسعد العيداني لرئاسة الحكومة المقبلة.
ورفضت اللجنة المنظمة للتظاهرات في العراق، اليوم الخميس، ترشيح أسعد العيداني، محافظ البصرة لرئاسة الحكومة، بعد اعتذار قصي السهيل عن ترشيح عدد من الكتل النيابية لشغل هذا المنصب.
والعيداني، هو ثالث مرشح يعلن المحتجون رفضهم تكليفه بالمنصب، بعد عضو البرلمان محمد شياع السوداني، ووزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|