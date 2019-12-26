ثلوج على جبل الشيخ بسمك 40 سم وارتفاع منسوب بحيرة طبريا

وطنا اليوم-عمان:استمر هطول الامطار منذ ساعات المساء الأولى من الأربعاء، وتساقطت الثلوج على جبل الشيخ بواقع 40 سم، كما ارتفع مستوى بحيرة طبريا الى 6 سم خلال الليل ومن المتوقع ان ترتفع اكثر خلال الايام المقبلة.

وتوقعت الأرصاد العبرية، استمرار هطول الأمطار الغزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية وضباب.

وقالت الارصاد ان هناك خشية من الفيضانات في مناطق الجنوب.

وحدثت فيضانات في منطقة وادي عارة ،حيث غمرت المياه الشوارع كما سجلت الفيضانات في الطيبة وام الفحم وباقة الغربية وكفر قرع .