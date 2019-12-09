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السيسي يقرر تدريس مادة احترام الآخر في مصر
وطنا اليوم-عمان:رغم الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان بمصر، والتي تنتقدها منظمات محلية ودولية، قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، تدريس مادة "احترام الآخر" في البلاد، وذلك على هامش احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم في مصر.
من جهته، أعلن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، الأربعاء، أنه اتفق مع وزير التربية والتعليم طارق شوقي، على العمل معا من خلال فريق عمل مشترك من الوزارتين على تحقيق رؤية السيسي في العمل على "ترسيخ ثقافة احترام الآخر"، مؤكدا أنهما "سيعدان تصورا مشتركا في هذا الشأن تمهيدا لعرضه على الرئيس، وهذا في قضايا بناء الوعي وبناء الشخصية الوطنية".
إلى ذلك سخر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات السيسي التي أكدوا أنها تتناقض بالكلية مع مواقفه وممارساته على أرض الواقع، مشيرين إلى أن السيسي لا يقبل بثقافة الآخر، بل أنه يسحق كل معارضيه المختلفين معه في بعض الآاء والمواقف.
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